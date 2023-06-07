Россиянки Корнеева и Гурьева вышли в 1/4 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023 15-летняя Алина Корнеева в матче 1/8 финала одержала уверенную победу над представительницей Австралии Эмерсон Джонс со счётом 6:1, 6:1. Общая продолжительность матча составила 53 минуты.

18-летняя Анастасия Гурьева одержала победу над седьмой сеяной представительницей Словакии Ренатой Ямриховой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Матчи ещё двух российских теннисисток, дошедших до данной стадии соревнований, состоятся позже. Алиса Октябрёва в четвертьфинале сыграет с представительницей Сербии Теодорой Костович, а Алевтина Ибрагимова встретится с турчанкой Мелисой Эрджан.