Тарпищев: три россиянина в топ-10 рейтинга ATP — это историческое достижение

«Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке. Для нас это успех. Каждый из них — уникальный теннисист, все разные. Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.