Хаддад-Майя побила рекорд сезона по времени, проведённому на корте в рамках одного турнира

По ходу своего выступления на «Ролан Гаррос» —2023, 14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала игроком, проведшим большего всего времени на корте в рамках одного турнира в этом сезоне — 12 часов 42 минуты.

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В завершившемся четвертьфинальном матче бразильсая теннисистка за 2 часа 29 минут обыграла седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. До этого она стала участницей самого длительного женского матча сезона, обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо в 1/8 финала. Та встреча продлилась 3 часа 53 минуты