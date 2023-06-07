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Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Кори Гауфф

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек в двух сетах четвертьфинала турнира обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований, шестую ракетку мира из США Кори Гауфф. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Свентек уверенно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Ига Свёнтек за это время выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кори Гауфф, в свою очередь, выполнила два эйса, реализовала один брейк-пойнт из пяти и допустила одну двойную ошибку.

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