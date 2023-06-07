Свентек: четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами

«Конечно, это было непросто. Первый сет был очень напряженным, и Кори действительно использовала здешние условия, поэтому я очень рада, что смогла поработать над этим и выиграть матч здесь. Четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами», — приводит слова Свёнтек The Tennis Podcast.