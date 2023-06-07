В каждом из четвертьфиналов юниорского «Ролан Гаррос» примут участие россиянки

Определились пары четвертьфиналисток «Ролан Гаррос» — 2023 среди девушек. В каждом из матчей 1/4 финала примут участие российские теннисистки.

Матчи 1/4 финала состоятся в четверг, 8 июня. Финальный матч «Ролан Гаррос» среди девушек будет сыгран 10 июня.

В 2014 году победителями юниорского Открытого чемпионата Франции становились россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. В 2021 году Эрика Андреева (Россия) стала финалисткой юниорского турнира.