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В каждом из четвертьфиналов юниорского «Ролан Гаррос» примут участие россиянки

Определились пары четвертьфиналисток «Ролан Гаррос» — 2023 среди девушек. В каждом из матчей 1/4 финала примут участие российские теннисистки.

В каждом из четвертьфиналов юниорского «Ролан Гаррос» примут участие россиянки
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«Ролан Гаррос» — 2023. Четвертьфиналы. Девушки

Маю Кроссли (Япония, 8) — Алина Корнеева (Россия, 3)

Алиса Октябрёва (Россия, Q) — Клерви Нгуну (США, 2)

Ребекка Мунк-Мортенсен (Дания) — Анастасия Гурьева (Россия)

Алевтина Ибрагимова (Россия) — Луксьяна Перес-Аларкон (Перу, 6)

Матчи 1/4 финала состоятся в четверг, 8 июня. Финальный матч «Ролан Гаррос» среди девушек будет сыгран 10 июня.

В 2014 году победителями юниорского Открытого чемпионата Франции становились россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. В 2021 году Эрика Андреева (Россия) стала финалисткой юниорского турнира.

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