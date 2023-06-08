Журналист: Медведев лишил мир финала Джокович — Алькарас

«Если вы чтите детективные романы, то наверняка постоянно сходите с ума по тем ложным следам, которые автор любит описывать перед разгадкой. В своём жанре Даниил Медведев показал себя очень хорошо, став победителем «Мастерса» в Риме. Там россиянин обыграл Хольгера Руне и заставил многих экспертов поверить в то, что он наконец-то может преуспеть на грунте. Но его результат в Париже: вылет в первом раунде от Тьяго Уайлда, которого четыре дня спустя из турнира выбил Йосихито Нисиока.



Согласитесь, получилась смешная ситуация. Поднявшись на второе место в мировом рейтинге, Медведев совсем на немного опередил Новака Джоковича, и тем самым лишил «Ролан Гаррос» финала мечты — между сербом и Карлосом Алькарасом. Они, безусловно, сыграют между собой, но в полуфинале. Жаль… Спасибо, Даниил, ты выполнил хорошую работу», — написал Конье.