Россиянки Корнеева и Октябрева сыграют друг с другом в полуфинале юниорского Roland Garros
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла японку Маю Кроссли в четвертьфинале юниорского турнира Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча прошла в четверг.
Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Корнеевой, посеянной на турнире под третьим номером. Кроссли имела восьмой номер посева.
В полуфинале Корнеева сыграет с соотечественницей Алисой Октябревой, победившей в четверг американку Клерви Нгуну со счетом 7:5, 6:1.
Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место. Россиянка является победительницей юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Октябревой 14 лет, она занимает 74-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).