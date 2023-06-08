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Россиянки Корнеева и Октябрева сыграют друг с другом в полуфинале юниорского Roland Garros

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла японку Маю Кроссли в четвертьфинале юниорского турнира Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча прошла в четверг.

Россиянки Корнеева и Октябрева сыграют друг с другом в полуфинале юниорского Roland Garros
© Соцсети

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Корнеевой, посеянной на турнире под третьим номером. Кроссли имела восьмой номер посева.

В полуфинале Корнеева сыграет с соотечественницей Алисой Октябревой, победившей в четверг американку Клерви Нгуну со счетом 7:5, 6:1.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место. Россиянка является победительницей юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Октябревой 14 лет, она занимает 74-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).

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