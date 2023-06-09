$82.09+0.6388.04+0.87

Корнеева уверенно вышла в финал юниорского «РГ», отдав Октябрёвой только два гейма

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала уверенную победу в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос», обыграв 14-летнюю соотечественницу Алису Октябрёву, квалифайера турнира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Корнеева уверенно вышла в финал юниорского «РГ»
© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 52 минуты. За это время Алина Корнеева реализовала пять брейк-пойнтов из семи, а на счету Алисы Октябрёвой — три выполненных эйса и три двойные ошибки.

В финале турнира Корнеева сыграет либо с россиянкой Анастасией Гурьевой, либо с перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон. Алина Корнеева — действующая победительница юниорского Australian Open: в финале турнира спортсменка обыграла Мирру Андрееву, успешно выступавшую на взрослом «Ролан Гаррос» в этом году.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители