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Теннисистка Соболенко после вылета с "Ролан Гаррос" отказалась говорить о политике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вновь получила от журналиста на "Ролан Гаррос" вопрос на тему политики. Вторую ракетку мира спросили, чувствует ли она себя в безопасности после слов о том, что не поддерживает политику президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Дайте мне передышку от политики!»: Соболенко на вопрос о Лукашенко
© Газета.Ru

"Cегодня я не хочу говорить о политике. Я уже cделала вcе cвои заявления, они у ваc еcть. Я не хочу говорить о политике, давайте говорить о тенниcе. Пожалуйcта, дайте мне передышку от политики!" — сказала спортсменка на послематчевой пресс-конференции.

8 июня Арина Соболенко в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции проиграла Каролине Муховой из Чехии. Встреча продолжалась 3 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7. В финале чешка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша) и Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Ранее сообщалось, что три российские теннисистки продолжат борьбу в полуфиналах юниорского Открытого чемпионата Франции.

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