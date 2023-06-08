«Дайте мне передышку от политики!»: Соболенко на вопрос о Лукашенко

"Cегодня я не хочу говорить о политике. Я уже cделала вcе cвои заявления, они у ваc еcть. Я не хочу говорить о политике, давайте говорить о тенниcе. Пожалуйcта, дайте мне передышку от политики!" — сказала спортсменка на послематчевой пресс-конференции.