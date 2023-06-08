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Россиянки Алина Корнеева и Алиса Октябрева вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

Россиянки Алина Корнеева и Алиса Октябрева вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос", где сыграют друг против друга.

Россиянки Алина Корнеева и Алиса Октябрева вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"
© Российская Газета

В четвертьфинальных матчах чемпионка юниорского Australian Open 2023 15-летняя Алина Корнеева (3) без проблем справилась с представительницей Японии Маю Кроссли (8). Встреча продолжалась всего 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

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Для 14-летней Алисы Октябревой матч против второй сеяной турнира Клерви Нгуну из США начался сложнее, но она сумела сломить сопротивление соперницы - 7:5, 6:1.

Чуть позже Анастасия Гурьева в четвертьфинале одолела датчанку Ребекку Мунк-Мортенсен - 6:3, 4:6, 7:5.

Напомним, что российские противостояния на юниорском уровне у девушек мы уже видели. В финале Australian Open в январе этого года Алина Корнеева обыграла Мирру Андрееву.

Мирра, кстати, уже перешла во взрослый тур и прекрасно себя проявила. Она получила wild card на престижный турнир категории WTA 1000 в Мадриде и громила там топовых соперниц. Например, 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майя из Бразилии, которая вчера на "Ролан Гаррос" боролась за выход в финал против первой ракетки мира польки Иги Свентек. В Мадриде Андреева проиграла только второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Это еще одна четвертьфиналистка Отрытого чемпионата Франции. Сама Мирра в Париже пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга основной сетки, где уступила американке Кори Гауфф (6). Теперь Андреева поднимется со 143-й строчки рейтинга в топ-100.

Будет ли российская чемпионка на юниорском "Ролан Гаррос", узнаем в субботу. Интересно, что в 2014 году двойную победу в одиночном разряде праздновали юные Андрей Рублев и Дарья Касаткина.

Между тем Касаткина по итогам French Open покинет топ-10 рейтинга WTA. Даша в четвертом круге уступила украинке Элине Свитолиной и не защитила прошлогодний полуфинал. С девятой строчки ее точно вытеснит Беатрис Хаддад Майя, пробившаяся в четверку сильнейших в Париже. Это означает, что в первой десятке не останется ни одной российской теннисистки. В мужской, напротив, впервые будут сразу три представителя России: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

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