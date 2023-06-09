Шарапова заявила, что не видит среди современных теннисисток своей наследницы

"На данный момент я не вижу на горизонте наследницы. Есть отличные теннисистки, у которых разные стили игры. Формулу успеха найти нелегко, нужен идеальный баланс между игрой, обязательствами перед спонсорами и свободным временем", — цитирует Шарапову Punto de Break.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары. В 2022 году у них родился сын Теодор.