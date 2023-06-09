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Шарапова заявила, что не видит среди современных теннисисток своей наследницы

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что на данный момент не видит теннисистку, которая могла бы достичь ее уровня.

Шарапова заявила, что не видит среди современных теннисисток своей наследницы
© Elise Amendola/AP

"На данный момент я не вижу на горизонте наследницы. Есть отличные теннисистки, у которых разные стили игры. Формулу успеха найти нелегко, нужен идеальный баланс между игрой, обязательствами перед спонсорами и свободным временем", — цитирует Шарапову Punto de Break.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары. В 2022 году у них родился сын Теодор.

Ранее бывшая третья ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" поделилась ожиданиями от выступления российских теннисистов на Уимблдоне, который пройдет с 3 по 16 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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