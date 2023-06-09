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Рыбакина станет третьей ракеткой мира

12 июня WTA обновит рейтинги. Первой ракеткой мира останется Ига Свёнтек из Польши, которая накануне вышла в четвёртый финал «Большого шлема» в карьере. Там она сразится с Каролиной Муховой из Чехии.

Рыбакина станет третьей ракеткой мира
© Reuters

На второй строчке осталась представительница Беларуси Арина Соболенко, уступившая Муховой. Арина не реализовала матчбол. В январе она выиграла Australian Open.

В топ-3 дебютирует Елена Рыбакина из Казахстана, которая снялась по ходу «Ролан Гаррос». Она является действующей победительницей Уимблдона. На турнире в Великобритании ей не придётся защищать очки.

В топ-10 не будет россиянок. Бразильянка Беатрис Хаддад Майя вытеснила первую ракетку России Дарью Касаткину с 10-й позиции.

Лучше всех из россиянок на «Ролан Гаррос» выступила Анастасия Павлюченкова. Она дошла до четвертьфинала.

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