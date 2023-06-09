Чесноков раскритиковал журналистов за политические вопросы российским теннисистам

"Не могу сказать, насколько это мешает теннисистам из России и Белоруссии. Мне кажется, это неправильно, это уже перебор, журналисты практически на каждой пресс-конференции задают вопросы про политику. Если взять ту же Соболенко, она всю жизнь занималась спортом, а для того, чтобы разбираться в политике, нужно посвятить много времени изучению различных нюансов. Я не думаю, что спортсмены глубоко в этом разбираются", - сказал Чесноков.