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Чесноков раскритиковал журналистов за политические вопросы российским теннисистам

Журналисты на Roland Garros практически на каждой пресс-конференции задавали российским и белорусским теннисистам вопросы о политике, это неправильно. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Чесноков раскритиковал журналистов за политические вопросы российским теннисистам
© РИА Новости

На Roland Garros российским и белорусским спортсменам журналисты задавали вопросы про ситуацию на Украине. По этой причине вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко провела две закрытые пресс-конференции.

"Не могу сказать, насколько это мешает теннисистам из России и Белоруссии. Мне кажется, это неправильно, это уже перебор, журналисты практически на каждой пресс-конференции задают вопросы про политику. Если взять ту же Соболенко, она всю жизнь занималась спортом, а для того, чтобы разбираться в политике, нужно посвятить много времени изучению различных нюансов. Я не думаю, что спортсмены глубоко в этом разбираются", - сказал Чесноков.

Roland Garros завершится 11 июня.

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