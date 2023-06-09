Россиянка Гурьева не смогла выйти в финал юниорского Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:5 в пользу Перес Аларкон, посеянной на турнире под шестым номером. В финале она сыграет с россиянкой Алиной Корнеевой (3-й номер посева), которая ранее в пятницу победила соотечественницу Алису Октябреву (6:1, 6:1).