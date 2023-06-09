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Россиянка Гурьева не смогла выйти в финал юниорского Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Гурьева в пятницу проиграла перуанке Лусиане Перес Аларкон в полуфинальном матче юниорского Roland Garros.

Россиянка Гурьева не смогла выйти в финал юниорского Roland Garros
© Пресс-служба ITF

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:5 в пользу Перес Аларкон, посеянной на турнире под шестым номером. В финале она сыграет с россиянкой Алиной Корнеевой (3-й номер посева), которая ранее в пятницу победила соотечественницу Алису Октябреву (6:1, 6:1).

18-летняя Гурьева занимает в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) 52-е место. Перес Аларкон также 18 лет, она располагается на 9-й строчке рейтинга ITF.

Финал запланирован на 10 июня. Действующей победительницей юниорского Roland Garros является Луция Гавличкова из Чехии. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

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