В Париже определился соперник Новака Джоковича в финале Roland Garros
Им станет норвежец Каспер Рууд, переигравший представителя Германии Александра Зверева 6:3, 6:4, 6:0.
Сегодня сербский спортсмен оказался сильнее первой ракетки мира Карлоса Алькараса и вышел в финал Открытого чемпионата Франции.
Джокович сыграет в финальном матче серии турниров Большого шлема в 34-й раз за свою карьеру.
Джокович и Рууд прежде встречались четыре раза: дважды на турнире серии Masters в Риме и дважды — на Итоговом турнире ATP. Во всех четырёх встречах победу одержал серб, при этом Рууд не смог взять ни одного сета.
Решающий поединок в мужском одиночном разряде на Roland Garros пройдёт 11 июня.