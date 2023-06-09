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В Париже определился соперник Новака Джоковича в финале Roland Garros

Им станет норвежец Каспер Рууд, переигравший представителя Германии Александра Зверева 6:3, 6:4, 6:0.

В Париже определился соперник Новака Джоковича в финале Roland Garros
© globallookpress

Сегодня сербский спортсмен оказался сильнее первой ракетки мира Карлоса Алькараса и вышел в финал Открытого чемпионата Франции.

Джокович сыграет в финальном матче серии турниров Большого шлема в 34-й раз за свою карьеру.

Джокович и Рууд прежде встречались четыре раза: дважды на турнире серии Masters в Риме и дважды — на Итоговом турнире ATP. Во всех четырёх встречах победу одержал серб, при этом Рууд не смог взять ни одного сета.

Решающий поединок в мужском одиночном разряде на Roland Garros пройдёт 11 июня.

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