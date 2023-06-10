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Россиянин Демин стал победителем парного разряда юниорского «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Ярослав Демин стал чемпионом парного разряда юниорского «Ролан Гаррос».

Россиянин Демин выиграл юниорский Roland Garros в парном разряде
© Матч ТВ

В финале россиянин в паре с мексиканцем Родриго Мендесом переиграл дуэт итальянцев Лоренцо Шабази — Габриэле Вулпитта в двух сетах — 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 59 минут.

17 летний Демин — победитель юниорского Кубка Дэвиса 2021 в составе сборной России.

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Юниоры. Парный разряд. Финал

Ярослав Демин (Россия) / Родриго Мендес (Мексика) — Лоренцо Шабази (Италия) — Габриэле Вулпитта (Италия) — 6:2, 6:3

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