Россиянин Демин выиграл юниорский Roland Garros в парном разряде

Россиянин Демин стал победителем парного разряда юниорского «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Ярослав Демин стал чемпионом парного разряда юниорского «Ролан Гаррос».
В финале россиянин в паре с мексиканцем Родриго Мендесом переиграл дуэт итальянцев Лоренцо Шабази — Габриэле Вулпитта в двух сетах — 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 59 минут.
17 летний Демин — победитель юниорского Кубка Дэвиса 2021 в составе сборной России.
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт
Юниоры. Парный разряд. Финал
Ярослав Демин (Россия) / Родриго Мендес (Мексика) — Лоренцо Шабази (Италия) — Габриэле Вулпитта (Италия) — 6:2, 6:3