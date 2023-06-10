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Россиянка Корнеева стала победительницей юниорского Roland Garros

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон в финальном матче юниорского Roland Garros. Матч прошел в субботу в Париже.

Россиянка Корнеева стала победительницей юниорского Roland Garros
© globallookpress.com

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой, получившей на турнире третий номер посева. В первой партии россиянка отыграла четыре сетбола. Перес Аларкон получила на турнире шестой номер посева. В четвертьфинале и полуфинале она обыграла российских теннисисток Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву соответственно.

Корнеева выиграла второй юниорский турнир Большого шлема подряд, ранее в 2023 году россиянка победила на Australian Open. Это третья представительница России, выигравшая Roland Garros, ранее его победительницами становились Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

Позднее в субботу Корнеева вместе с японкой Сарой Саито сыграет в финале юниорского Roland Garros в женском парном разряде. Их соперницами станут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.

Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место.

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