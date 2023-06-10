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Алина Корнеева не смогла выиграть второй финал юниорского «Ролан Гаррос» за день

Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выиграть второй финал юниорского «Ролан Гаррос» за день. В решающем матче парного разряда среди девушек Корнеева вместе с японкой Сарой Саито уступила представительницам США Тайре Катерине Грант и Клерви Нгуну со счётом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Корнеева не смогла выиграть второй финал юниорского «Ролан Гаррос» за день
©  ROLAND GARROS

Первые сеяные Корнеева и Саито ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из семи брейк-пойнтов. Шестая пара соревнований Грант и Нгуну выполнили один эйс, один раз ошиблись на подаче и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов.

Ранее сегодня Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. В титульном Алина обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

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