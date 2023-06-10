Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выиграть второй финал юниорского «Ролан Гаррос» за день. В решающем матче парного разряда среди девушек Корнеева вместе с японкой Сарой Саито уступила представительницам США Тайре Катерине Грант и Клерви Нгуну со счётом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Первые сеяные Корнеева и Саито ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из семи брейк-пойнтов. Шестая пара соревнований Грант и Нгуну выполнили один эйс, один раз ошиблись на подаче и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов.