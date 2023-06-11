Фанат попросил Джоковича «не убивать Каспера Рууда» в финале «Ролан Гаррос»

Теннисный фанат с забавной просьбой обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

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Джокович подошёл к группе фанатов после тренировки, чтобы раздать автографы.

«Пожалуйста, не убивай Каспера Рууда, хорошо?» — прокричал один из болельщиков.

Джокович на эту фразу никак не отреагировал.