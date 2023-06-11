Мария Шарапова – в топ-10 самых желанных спортсменок мира по запросам в Google

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова попала в список десяти самых желанных спортсменок мира по запросам в Google.

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Компания Spin Genie провела исследование и составила рейтинг спортсменок на основе количества запросов в Google по их имени, за которым следуют слова, подразумевающие влечение. Мария Шарапова заняла в рейтинге шестое место. Самой популярной спортсменкой среди пользователей интернета была признана швейцарская футболистка Алиша Леманн. В список также попали и три другие теннисистки: британка Эмма Радукану (второе место), итальянка Камила Джорджи (третья) и завершившая карьеру американка Серена Уильямс (четвёртая).