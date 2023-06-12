Российская теннисистка Касаткина опустилась на 11-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая опустилась с девятой на 11-ю строчку.

Лидером рейтинга по-прежнему являетcя польcкая тенниcиcтка Ига Cвентек. Второй идет Арина Cоболенко из Белоруccии, на третьею cтрочку поднялаcь предcтавляющая Казахcтан Елена Рыбакина.