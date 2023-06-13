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Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Нидерландах

141-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Юань Юэ, занимающую 109-ю строчку рейтинга WTA.

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Нидерландах
© Соцсети

Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Кудерметова два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В матче второго круга на турнире в Нидерландах Полина Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой (15-я ракетка мира), второй сеяной на турнире.

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