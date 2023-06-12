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Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Нидерландах

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Нидерландах
© Матч ТВ

Соперница Кудерметовой по первому кругу американка Элисон Риске отказался от продолжения борьбы во втором сете, когда счет был 6:3, 3:0 в пользу 26 летней россиянки.

В следующем матче Кудерметова сыграет с победительницей пары Исалин Бонавантюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).

WTA 250. Libema Open. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд — более 220 тысяч евро

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Элисон Риске (США) — 6:3, 3:0 (отказ Риске)

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