Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Нидерландах
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).
Соперница Кудерметовой по первому кругу американка Элисон Риске отказался от продолжения борьбы во втором сете, когда счет был 6:3, 3:0 в пользу 26 летней россиянки.
В следующем матче Кудерметова сыграет с победительницей пары Исалин Бонавантюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).
WTA 250. Libema Open. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд — более 220 тысяч евро
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Элисон Риске (США) — 6:3, 3:0 (отказ Риске)