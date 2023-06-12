Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Нидерландах

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Соперница Кудерметовой по первому кругу американка Элисон Риске отказался от продолжения борьбы во втором сете, когда счет был 6:3, 3:0 в пользу 26 летней россиянки.