Камельзон назвал российскую школу тенниса сильнейшей в мире

"Наши дети здорово выступили во Франции, они и в Австралии играли хорошо, - сказал Камельзон. - На сегодняшний день российская школа тенниса является номером один в мире. У нас много приличных тренеров, поэтому все наши победы закономерны. Надо посмотреть, как эти ребята подрастут и будут выступать среди взрослых".