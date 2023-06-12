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Камельзон назвал российскую школу тенниса сильнейшей в мире

Победы российских юниоров на Открытом чемпионате Франции показали, что отечественная школа тенниса является сильнейшей в мире. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Камельзон назвал российскую школу тенниса сильнейшей в мире
© РИА Новости

"Наши дети здорово выступили во Франции, они и в Австралии играли хорошо, - сказал Камельзон. - На сегодняшний день российская школа тенниса является номером один в мире. У нас много приличных тренеров, поэтому все наши победы закономерны. Надо посмотреть, как эти ребята подрастут и будут выступать среди взрослых".

10 июня россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции и финалистом в женском парном разряде. До этого она выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии. Ярослав Демин во Франции стал победителем юниорского парного турнира. В женском одиночном разряде до полуфинала также дошли Алиса Октябрева и Анастасия Гурьева.

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