Белоруска Азаренко получила визу для участия в Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила, что получила визу для въезда в Великобританию. Таким образом, она сможет принять участие в Уимблдоне 2023 года.

В 2022 году российские и белорусские теннисисты были не допущены на турнир из-за политических событий. После этого ATP и WTA применили санкции к организаторам соревнований. В 2023 году они решили не препятствовать участию россиян и белорусов в турнире. Тем не менее, стало известно, что у представителей стран возникли сложности с получением виз.