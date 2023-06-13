Чесноков высказался о возможном давлении на россиян на Уимблдоне

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о возможном давлении на российских теннисистов во время Уимблдона в связи с проведением СВО на территории Украины.

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«Сейчас политическая ситуация достаточно нестабильная. Думаю, игрокам уже не раз задавали подобные вопросы, поэтому они знают, чего ожидать от журналистов и что отвечать. Для них это не станет сюрпризом», — сказал Чесноков Vprognoze.ru.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне.