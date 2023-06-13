Карацев обыграл Муте и вышел во второй круг турнира в Штуттгарте

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Штуттгарте (Германия), матчи которого проходят на кортах с травяным покрытием.

В игре первого раунда Карацев обыграл представителя Франции Корентена Муте. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась победой 29-летнего россиянина в трёх сетах со счётом 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5.

Карацев сделал восемь подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Его соперник выполнил десять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и реализовал два из 14 брейк-пойнтов.