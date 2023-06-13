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Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований пятая сеяная Калинина нанесла поражение представительнице Испании Нурие Парризас-Диас со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Украинка Калинина вышла во второй круг турнира в Ноттингеме
© Чемпионат.com

Калинина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Парризас-Диас не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Калинина и Парризас-Диас впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Калинина сыграет с британкой Хэрриет Дарт, начавшей соревнования с квалификации.

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