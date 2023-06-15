Теннисистка из РФ отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отказалась общаться с украинской журналисткой Дарьей Мещеряковой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Хертогенбосхе (Нидерланды), сообщает украинское издание Tribuna.com.

Россиянка, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, получила от представительницы СМИ запрос на пресс-конференцию, в котором были указаны темы «Уимблдон» и «Татнефть». Кудерметова ответила отказом, так как данные вопросы не касались ее участия в соревнованиях в Нидерландах.

На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») организаторы запретили Кудерметовой выступать в форме с нашивкой «Татнефть», которая является спонсором спортсменки.

Ранее на турнирах в Штутгарте, Мадриде и Риме 26-летняя россиянка выступала с логотипом «Татнефти», это вызвало вопросы некоторых журналистов, в результате чего WTA решила скорректировать правила спонсорской поддержки спортсменов.

Украинская журналистка Мещерякова ранее устроила скандал на «Ролан Гаррос», задавая политические вопросы белорусской теннисистке Арине Соболенко, в результате чего спортсменка была вынуждена из соображений безопасности отменить нескольких своих пресс-конференций.