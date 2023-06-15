Аслан Карацев проиграл Тейлору Фритцу на турнире в Штутгарте

48-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), уступив в матче второго круга соревнований восьмой ракетке мира, американцу Тейлору Фритцу (2).

Игра завершилась победой американского теннисиста в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Карацев десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 14 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.