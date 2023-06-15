$83.96-0.3690.97-0.10

Аслан Карацев проиграл Тейлору Фритцу в матче 2-го круга на турнире в Штутгарте

48-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), уступив в матче второго круга соревнований восьмой ракетке мира, американцу Тейлору Фритцу (2).

Аслан Карацев проиграл Тейлору Фритцу на турнире в Штутгарте
© Чемпионат.com

Игра завершилась победой американского теннисиста в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Карацев десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника 14 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче второго круга на турнире в Германии Тейлор Фритц (2) встретится с венгром Мартоном Фучовичем (Q).

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители