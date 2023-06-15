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Карен Хачанов снялся с турнира в Галле

Серебряный призёр Олимпиады-2020, российский теннисист Карен Хачанов (10-й в рейтинге ATP) не выступит на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Карен Хачанов снялся с турнира в Германии
© РИА Новости

Вместо Хачанова в основной сетке турнира в Германии выступит 51-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Франции — 2023 Хачанов дошёл до четвртьфинала. На этой стадии соревнований российский теннисист проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу. После турнира Хачанов поднялся в топ-10 рейтинга ATP.

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле пройдёт с 19 по 25 июня 2023 году.

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