Карен Хачанов снялся с турнира в Германии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, российский теннисист Карен Хачанов (10-й в рейтинге ATP) не выступит на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Вместо Хачанова в основной сетке турнира в Германии выступит 51-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Франции — 2023 Хачанов дошёл до четвртьфинала. На этой стадии соревнований российский теннисист проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу. После турнира Хачанов поднялся в топ-10 рейтинга ATP.