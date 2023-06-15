Соболенко заявила, что хотела завершить карьеру из-за поступавших угроз

Соболенко заявила, что хотела завершить карьеру из-за угроз, поступавших после начала СВО
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко хотела завершить карьеру из-за оскорблений и угроз в социальных сетях после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом она рассказала в эпизоде сериала Break Point, который выходит на стриминговой платформе Netflix.
"Все начали говорить о необходимости забанить всех игроков из России и Белоруссии. На меня все очень странно смотрели, я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны, - рассказала Соболенко. - После одного из матчей я открыла Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), и первое, что я видела, были сообщения с пожеланиями смерти мне и моей семье".
"Честно говоря, я думала, что перестану играть в теннис. Но это была наша с отцом мечта, он бы этого не принял", - добавила белорусская спортсменка.
Соболенко 25 лет, на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Во время завершившегося на прошлой неделе Открытого чемпионата Франции журналисты задавали теннисистке вопросы про ситуацию на Украине. По этой причине она провела две закрытые пресс-конференции.
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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена