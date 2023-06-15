Соболенко заявила, что хотела завершить карьеру из-за поступавших угроз

"Все начали говорить о необходимости забанить всех игроков из России и Белоруссии. На меня все очень странно смотрели, я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны, - рассказала Соболенко. - После одного из матчей я открыла Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), и первое, что я видела, были сообщения с пожеланиями смерти мне и моей семье".