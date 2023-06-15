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Мию Като оштрафовали за инцидент с боллгёрл на «Ролан Гаррос» и отклонили её апелляцию

Японская теннисистка Мию Като сообщила, что её оштрафовали за инцидент, произошедший с боллгёрл в матче 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос» — 2023.

Мию Като оштрафовали за инцидент с боллгерл на «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

«Меня оштрафовали за инцидент на Открытом чемпионате Франции, а также отклонили мою апелляцию на решение о лишении меня призовых и рейтинговых очков. Поэтому всё, что я могу продолжать делать, это идти вперёд», — написала Като на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по ходу второго сета Като, игравшая в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади, ненамеренно ударила мячом в боллгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако соперницы теннисисток – Мари Боузкова и Сара Соррибес-Тормо — настояли на их дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах. Позже Като лишили призовых и рейтинговых очков за турнир.

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