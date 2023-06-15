Чесноков прокомментировал очередное поражение Медведева

"Медведеву достался очень тяжелый соперник для первого матча. У каждого из игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии. Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, еще выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по сетке, этого Даниилу не хватило", - сказал Чесноков.