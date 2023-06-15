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Чесноков считает, что в поражении теннисиста Медведева от Маннарино нет ничего страшного

Представитель Франции Адриан Маннарино на травяных кортах является неудобным соперником для любого игрока топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поэтому в проигрыше россиянина Даниила Медведева в матче второго круга турнира в нидерландском Хертогенбосе нет ничего страшного. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Чесноков прокомментировал очередное поражение Медведева
© РИА Новости

Матч Медведева и Маннарино завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу представителя Франции.

"Медведеву достался очень тяжелый соперник для первого матча. У каждого из игрока топ-20 мирового рейтинга именно на траве возникли бы с ним проблемы, он очень неудобно играет на этом покрытии. Ничего страшного в том, что Даниил проиграл сегодня, нет, еще выиграет. Чтобы выигрывать даже крупные турниры, нужна небольшая удача по сетке, этого Даниилу не хватило", - сказал Чесноков.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории АТР 250, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 18 июня, их общий призовой фонд составляет свыше €673 тыс. Действующим победителем турнира является нидерландец Тим Ван Рейтховен, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша Медведева. В 2011 году турнир выиграл россиянин Дмитрий Турсунов.

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