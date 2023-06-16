Медведев ответил на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

«Честно говоря, в каком-то смысле я не знаю, потому что я просто соблюдаю правила. Люблю, как в вашем первом вопросе, люблю играть в теннис. Такие правила, я их полностью понимаю, и потому я просто признателен, что могу продолжать играть таким образом. Так что просто хочу каждый день показывать лучшие качества.



А сегодня я был далёк от этого во всём. Отношение, сам теннис, возможно, что-то другое, физически чувствовал себя не очень хорошо. И да, так оно и есть. Я просто хочу делать людей счастливыми, играя в теннис. И знаю, что сегодня я этого не показал, поэтому в следующий раз постараюсь лучше», — приводит слова Медведева ua.tribuna.com.