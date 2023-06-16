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Медведев ответил на вопрос, как относится к тому, что играет без флага России

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, каково ему выступать без российского флага на турнирах.

Медведев ответил на вопрос о выступлении под нейтральным флагом
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«Честно говоря, в каком-то смысле я не знаю, потому что я просто соблюдаю правила. Люблю, как в вашем первом вопросе, люблю играть в теннис. Такие правила, я их полностью понимаю, и потому я просто признателен, что могу продолжать играть таким образом. Так что просто хочу каждый день показывать лучшие качества.

А сегодня я был далёк от этого во всём. Отношение, сам теннис, возможно, что-то другое, физически чувствовал себя не очень хорошо. И да, так оно и есть. Я просто хочу делать людей счастливыми, играя в теннис. И знаю, что сегодня я этого не показал, поэтому в следующий раз постараюсь лучше», — приводит слова Медведева ua.tribuna.com.

Напомним, Медведев провёл свой первый матч сезона-2023 на соревновании с травяным покрытием, где в рамках второго крута турнира в Хертогенбосхе уступил представителю Франции Адриану Маннарино.

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