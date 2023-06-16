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Медведев прокомментировал поражение от Маннарино на старте турнира в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от представителя Франции Адриана Маннарино (6:4, 4:6, 2:6) в матче второго круге турнира в Хертогенбосхе.

Медведев прокомментировал поражение от Маннарино на старте турнира в Хертогенбосхе
© www.championat.com

«Трудно сказать, потому что когда ты проигрываешь на старте, это невесело. Ты чувствуешь себя плохо. Иногда вы испытываете разочарование, иногда гнев. Не как депрессия, а как разочарование, но также теряете энергию. И самое интересное, что представьте, что я выиграю на следующей неделе, я буду счастлив, и я вообще не буду вспоминать сегодняшний день. Я бы сказал, что теннис иногда веселый, иногда серьезный, а иногда разочаровывает, но именно поэтому мы его любим», — приводит слова Медведева ua.tribuna.com.

Отметим, для Медведева этот матч стал первым в сезоне-2023 на соревновании с травяным покрытием.

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