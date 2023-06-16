Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над швейцарской спортсменкой Селин Наэф в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском городе Хертогенбос. О встрече стало известно в пятницу, 16 июня.

© Вечерняя Москва

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. В полуфинале россиянка сыграет со словачкой Викторией Грунчаковой.

26-летняя Вероника Кудерметова на данный момент занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022-м. А еще годом ранее в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.