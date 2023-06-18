Александрова победила Кудерметову в российском финале WTA в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей турнира WTA в Хертогенбосе, одолев в финале соотечественницу Веронику Кудерметову - 4:6, 6:4, 7:6.

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Девушки выдали настоящий триллер. Все началось с того, что старт встречи был отложен на час с небольшим. Далее, когда Кудерметова с Александровой уже вышли на корт, матч дважды был приостановлен из-за дождя. В общей сложности россиянки бились за титул чуть менее трех часов - 2 часа 52 минуты.

Финал получился равным. В середине второго сета Кудерметова, выигравшая первую партию, повела с брейком - 3:2. Казалось, все в руках Вероники, но Александрова сразу же взяла чужую подачу, а затем и вовсе победила в сете. В решающем третьем сете дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказалась Екатерина.