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Александрова победила Кудерметову в российском финале WTA в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей турнира WTA в Хертогенбосе, одолев в финале соотечественницу Веронику Кудерметову - 4:6, 6:4, 7:6.

Александрова победила Кудерметову в российском финале WTA в Нидерландах
© EPA-EFE/SANDER KONING

Девушки выдали настоящий триллер. Все началось с того, что старт встречи был отложен на час с небольшим. Далее, когда Кудерметова с Александровой уже вышли на корт, матч дважды был приостановлен из-за дождя. В общей сложности россиянки бились за титул чуть менее трех часов - 2 часа 52 минуты.

Финал получился равным. В середине второго сета Кудерметова, выигравшая первую партию, повела с брейком - 3:2. Казалось, все в руках Вероники, но Александрова сразу же взяла чужую подачу, а затем и вовсе победила в сете. В решающем третьем сете дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказалась Екатерина.

Добавим, что Александровой удалось защитить титул в Хертогенбосхе. Теперь в ее активе четыре победы в одиночных турнирах под эгидой WTA, в то время как Кудерметова побеждала в "одиночке" лишь однажды - в 2021 году на грунтовом соревновании в Чарльстоне.

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