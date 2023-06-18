Екатерина Александрова выиграла турнир WTA в Хертогенбосе

26-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA-250, который проходил в Хертогенбосе (Нидерланды).

© Пресс-служба турнира Libema Open Источник: https://runews24.ru/sport/18/06/2023/b362b39598b371113b4d5d381121c98a Новости онлайн: http://runews24.ru/

В финале спортсменка сыграла с россиянкой, 14-й ракеткой мира Вероникой Кудеремтовой. Из-за дождя игру приходилось несколько раз прерывать, поэтому теннисистки провели на корте почти четыре часа.