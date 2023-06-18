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Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир WTA в Хертогенбосе

26-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA-250, который проходил в Хертогенбосе (Нидерланды).

Екатерина Александрова выиграла турнир WTA в Хертогенбосе
©  Пресс-служба турнира Libema Open Источник: https://runews24.ru/sport/18/06/2023/b362b39598b371113b4d5d381121c98a Новости онлайн: http://runews24.ru/

В финале спортсменка сыграла с россиянкой, 14-й ракеткой мира Вероникой Кудеремтовой. Из-за дождя игру приходилось несколько раз прерывать, поэтому теннисистки провели на корте почти четыре часа.

Александрова обыграла Кудерметову со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), тем самым защитив свой прошлогодний титул чемпиона данного турнира. Эта победа стала для нее четвертой в играх WTAи первой – в этом сезоне.

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