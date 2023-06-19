Российский теннисист Хачанов покинул топ-10 рейтинга АТР

Россиянин вернулся в десятку лучших теннисистов в мире лишь 12 июня - впервые с 2019 года. Из-за проблем со здоровьем Хачанов снялся с турнира в немецком Галле, который пройдет с 19 по 25 июня. Лучшим из представителей России остается Даниил Медведев, занимающий третье место. Андрей Рублев сохранил за собой седьмую строчку. Аслан Карацев поднялся на три места вверх - с 48-й на 45-ю позицию. Александр Шевченко потерял одну строчку и идет теперь 93-м, а Роман Сафиуллин остался 99-м.