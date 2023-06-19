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Российский теннисист Хачанов покинул топ-10 рейтинга АТР

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте АТР. Хачанов переместился с десятой на 11-ю строчку, пропустив вперед американца Фрэнсиса Тиафо.

Российский теннисист Хачанов покинул топ-10 рейтинга АТР
© Lisi Niesner/Reuters

Россиянин вернулся в десятку лучших теннисистов в мире лишь 12 июня - впервые с 2019 года. Из-за проблем со здоровьем Хачанов снялся с турнира в немецком Галле, который пройдет с 19 по 25 июня. Лучшим из представителей России остается Даниил Медведев, занимающий третье место. Андрей Рублев сохранил за собой седьмую строчку. Аслан Карацев поднялся на три места вверх - с 48-й на 45-ю позицию. Александр Шевченко потерял одну строчку и идет теперь 93-м, а Роман Сафиуллин остался 99-м.

Ранее российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" поделилась ожиданиями от третьего турнира "Большого шлема" в сезоне — Уимблдона, который пройдет с 3 по 16 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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