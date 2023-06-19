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Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (10) сохранили свои позиции в первой десятке.

Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP
© Чемпионат.com

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP от 19 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 4310;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4175;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2950;

5 (5). Хольгер Руне (Дания) — 2485;

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 2365;

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2305;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 2040;

10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 1900…

37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 618…

60 (60). Александр Шевченко (Россия) — 489...

93 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 345;

94 (94). Павел Котов (Россия) — 342.

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