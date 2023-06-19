Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (10) сохранили свои позиции в первой десятке.