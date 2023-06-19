Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP
ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (10) сохранили свои позиции в первой десятке.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP от 19 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 4310;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4175;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2950;
5 (5). Хольгер Руне (Дания) — 2485;
6 (6). Янник Синнер (Италия) — 2365;
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2305;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205;
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 2040;
10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 1900…
37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 618…
60 (60). Александр Шевченко (Россия) — 489...
93 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 345;
94 (94). Павел Котов (Россия) — 342.