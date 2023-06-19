$83.65-0.3191.63+0.67

Кирьос снялся с турнира в Галле, его место займёт Карацев

Финалист Уимблдона-2022, 31-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос снялся с травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Галле (Германия). Его место в основной сетке турнира займёт россиянин Аслан Карацев (45-й в рейтинге ATP), ранее проигравший соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации — 6:7 (4:7), 3:6. В матче первого круга Карацев (LL) сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (39-й в рейтинге ATP)

Австралиец Кирьос снялся с турнира в Галле, его место займет россиянин Карацев
© Чемпионат.com

Напомним, Ник Кирьос впервые сыграл в нынешнем году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). Ранее австралиец отказывался от участия в турнирах в текущем сезоне из-за травмы. В колене 28-летнего теннисиста образовалась киста после надрыва мениска, после чего Кирьос перенёс операцию.

Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня 2023 года. Его действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители