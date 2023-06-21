Теннисисты Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для участия в Уимблдоне

Первая ракетка России Даниил Медведев, а также сестры Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы, что позволит им принять участие в Уимблдоне. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал агент спортсменов Лев Кассиль.

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"Подтверждаю, что мои клиенты получили британские визы", - сказал Кассиль.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, на его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

16-летняя Мирра Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2023 года. В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Эрике Андреевой 18 лет, она располагается на 146-й позиции мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше первого круга. На счету сестер нет титулов WTA.