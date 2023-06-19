Грачева уступила Векич на старте турнира в Берлине

43-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), уступив в стартовом матче соревнований представительнице Хорватии Донне Векич (21-я в рейтинге WTA).

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Игр завершилась победой хорватской теннисистки в двух сетах со счётом 6:3, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Отдельно стоит отметить, что незадолго после начала игра была прервана на продолжительное количество времени из-за погодных условий.