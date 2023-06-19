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Тарпищев заявил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне

Все ведущие российские теннисисты должны сыграть на Уимблдоне, никто не жаловался на проблемы с получением виз для въезда в Великобританию. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев заявил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне
© ТАСС

"Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. С игроками тоже на связи, никто не жалуется. Все наши из основной сетки должны сыграть на Уимблдоне: и парни, и девочки. И [Даниил] Медведев, и [Мирра и Эрика] Андреевы, и [Вероника] Кудерметова, и так далее", - сказал Тарпищев.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в соревнованиях из-за запрета со стороны организаторов, в текущем сезоне российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

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