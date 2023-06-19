Тарпищев заявил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне

"Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. С игроками тоже на связи, никто не жалуется. Все наши из основной сетки должны сыграть на Уимблдоне: и парни, и девочки. И [Даниил] Медведев, и [Мирра и Эрика] Андреевы, и [Вероника] Кудерметова, и так далее", - сказал Тарпищев.