Украинка Калинина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В стартовом матче Калинина нанесла поражение американке Алисии Паркс со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

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Калинина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Паркс выполнила 12 эйсов, 18 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Калинина сыграет с победительницей британского дерби Хэрриет Дарт — Джоди Бёррэдж. Обе теннисистки получили уайлд-кард от организаторов.