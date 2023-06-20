Медведев прокомментировал первую победу в году на траве

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном. Они встретились в первом круге турнира в Галле (Германия). Россиянин впервые в году выиграл на травяном покрытии. На прошлой неделе он уступил в Хеортгенбосхе (Нидерланды) в первой игре.
«Это был действительно тяжёлый матч. Точно не лучший в моей жизни. Мне всё ещё не хватало ритма, но так или иначе он играл очень хорошо. Я рад, что победил, потому что на траве иногда так случается. Нужно сделать один брейк и хорошо подавать — и матч твой. И мне я это удалось», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
Победа стала для россиянина 40-й в сезоне. Он первым достиг этой отметки.
Следующим соперником Медведева будет серб Ласло Джере.