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Теннисист Медведев установил уникальное мировое достижение

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым теннисистом в мире, который смог одержать 40 побед в турнирах АТР в 2023 году. Для этого ему потребовалось 47 матчей. Второе место по этому показателю занимает испанец Карлос Алькарас (35 побед).

Медведев установил уникальное мировое достижение
© Газета.Ru

Это достижение россиянин установил благодаря победе на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия), обыграв американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третью позицию (5845 очков). Лидировать по-прежнему продолжает серб Новак Джокович (7595 очков). Вторым в рейтинге идет испанец Карлос Алькарас (7175 очков).

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