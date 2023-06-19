Медведев установил уникальное мировое достижение

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым теннисистом в мире, который смог одержать 40 побед в турнирах АТР в 2023 году. Для этого ему потребовалось 47 матчей. Второе место по этому показателю занимает испанец Карлос Алькарас (35 побед).

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Это достижение россиянин установил благодаря победе на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия), обыграв американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).