Чесноков оценил выступление теннисистов Рублева и Зверева в паре на турнире в Галле

"Ничего страшного в их поражении в паре нет, для них это просто тренировка. Очень хорошо, что они вместе сыграли, это дало возможность привыкнуть к покрытию. Для Рублева это вообще был первый матч на траве, хорошо, что он сыграл в паре до одиночных соревнований", - сказал Чесноков.